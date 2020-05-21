Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı

Her yıl Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ı bu kez Covid-19 salgını nedeniyle ilk kez evlerde kutlandı. Ancak Türkiye'nin önemli markaları, özellikle dijital ortamda gerçekleştirdikleri 19 Mayıs iletişim çalışmaları ile, evlerinden de olsa bayram coşkusunu yaşayan vatandaşların duygularına ortak oldu. İnsansız Haber Analiz ve Raporlama Sistemi Habermetre ise, markaların ilgi çeken ve online medyada gündem yaratan iletişim çalışmalarını inceleyerek, raporladı.

THY'DEN TARİHİ YOLCULUK

THY, "TARİHİ YOLCULUK" İLE GÜNDEME DAMGA VURDU

Habermetre verilerine göre; Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi uçuşu gündeme damga vurdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a "Tarihi Yolculuk" adıyla düzenlenen uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşti.www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturan 9 milyonun üzerinde yolcu ve kalpleri bu uçuşla birlikte atan 83 milyon, "Dünyada En Çok Yolcuyla Gerçekleştirilen Saygı Uçuşu"na evlerinden katılarak önemli bir rekor kırmış oldu. Habermetre verilerine göre, Bayrak taşıyıcı hava yolunun bu tarihi yolculuğu, Online Medya performansı ile de bir rekora imza atarken, 1.391 adet haber, 4.523.616 okunma sayısına ve 707.333$ reklam değerine ulaştı. 55 sitede manşet, 259 haberde ana sayfada yer alan proje ile ilgili haber yansımaları, toplamda 453 saat manşet, 2.312 saat ana sayfa görünümü sağladı. 100 Habermetre Skoruna ulaşan "Tarihi Yolculuk", elde ettiği sonuçlarla en etkili 19 Mayıs iletişim çalışması olmasının yanı sıra, Türkiye'nin bu dönemde gerçekleşen en önemli gündem konuları arasında yerini almıştır.

THY HABERMETRE SKORU

THY Haberlerinin Popüler Yayıncılarda Okunma Sayıları

"TÜRK TELEKOM 19 MAYIS ATATÜRK RALLİSİ"

19 Mayıs Salı günü Türk Telekom'un ana sponsorluğunda, "Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi" gerçekleşti. Dolmabahçe Sarayı önünden başlatılan tanıtım turunda, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'na milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu eşlik etti. "Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi"nin 'start'ını; telekonferans ile bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar verdi. Habermetre verilerine göre, bu özel tanıtım turu ile ilgili haber yansımaları online medyada 477 adet haber, 178.036 okunma sayısına ve 61.354$ reklam değerine ulaştı. 2 sitede manşet, 29 haberde ana sayfada yer alan proje ile ilgili haber yansımaları, toplamda 23 saat manşet, 140 saat ana sayfa görünümü sağladı. Özellikle, Sabah.com.tr, Haberturk.com, Motorsport.com, Haber7 ve Fanatik.com.tr'de yer alan yansımaların uzun sürelerde ana sayfalarda kalmasının okunma ve reklam değerlerini yükselttiği tespit edilmiştir.

Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi

Garanti BBVA "Şarkılarda Sen"

"GARANTİ BBVA 19 MAYIS'TA ATATÜRK'Ü SEVDİĞİ ŞARKILARLA ANDI"

Dijitalleşmeyi tüm ürün ve hizmetlerine de entegre eden Garanti BBVA, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk'ün sevdiği şarkıları, günümüzün sevilen genç sanatçılarının sesinden gençlerle buluşturdu. "Şarkılarda Sen" adlı projede, Zeynep Bastık 'Yemen Türküsü', Evrencan Gündüz 'Bülbülüm Altın Kafeste', Melike Şahin'in de 'Fikrimin İnce Gülü' şarkılarını seslendirdikleri video klip, Instagram ve Youtube başta olmak üzere bankanın sosyal medya kanalları üzerinden dinleyici ile buluştu. Habermetre verilerine göre, "Şarkılarda Sen" projesi, online medyada "75 adet" haber yansıması ile, "20.535 Okunma Sayısı"na ve "2.411$'lık Reklam Değeri"ne ulaştı. 1 sitede manşet, 6 haberde ana sayfada yer alan proje ile ilgili haber yansımaları, 10 saat manşette, 36 saat ise ana sayfada kaldı. Finansgundem.com ve Yenicaggazetesi.com.tr yansımalarının uzun sürelerde manşet ve ana sayfa görünümleri dikkat çekmiştir.

ING TÜRKİYE'DEN "SPOR VE TOPLUMSAL CİNSİYET ARAŞTIRMASI"

Sorumlu bankacılık anlayışıyla cinsiyet eşitliği ve spor alanlarında toplumsal yatırımlarını sürdüren ING Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda "Spor ve Toplumsal Cinsiyet Araştırması" yayımladı. Habermetre verilerine göre, ING Türkiye "Spor ve Toplumsal Cinsiyet Araştırması" ile online medyada "94 adet" haber, "15.748 Okunma Sayısı"na ve "4.202$'lık Reklam Değeri"ne ulaştı. 1 sitede manşet, 13 haberde ana sayfada yer alan proje ile ilgili haber yansımaları, 4 saat manşette, 61 saat ise ana sayfada kaldı. Cumhuriyet.com.tr'de yer alan haberin, ana sayfada 18 buçuk saat kalması, reklam değerinin yükselmesinde en önemli etken olmuştur.

FORD, SANAL ORTAMDA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR YARIŞI DÜZENLEDİ

Castrol Ford Team Türkiye ralli takımı ile Avrupa Şampiyonluğu da dahil birçok başarıya imza atan Ford ise, her yaştan motor sporu tutkununun yarış hasretini dindirmek için planladığı özel bir etkinlikle tamamen sanal ortamda düzenlenen "19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı", Ford Fiestalar ile rallycross yarış tipinde oldu. Ford Türkiye'nin YouTube kanalında canlı yayınlanan yarışın, 30 bine yakın görüntülendiği ve Habermetre verilerine göre de online medyada "66 adet" haber yansıması, "65.030 Okunma Sayısı"na ve "24.560$'lık Reklam Değeri"ne ulaştı. 10 haberde ana sayfada yer alan haber yansımaları, 100 saat ana sayfada kaldı. Etkinliğin, Sozcu.com.tr, Motorsport.com ve Fanatik.com.tr sitelerinde uzun sürelerde ana sayfada kalmasının, okunma sayısı ve reklam değerlerine pozitif anlamdaki etkisi dikkat çekmiştir.

APPLE MUSIC'TEN MİLLİ ATLETLERİN ÖZEL LİSTELERİYLE 19 MAYIS KUTLAMASI

Apple Music, bu sene evde geçirdiğimiz 19 Mayıs'ı de dünya şampiyonu milli atletlerimizle birlikte özel "Evde" koleksiyonuyla kutladı. Dünya şampiyonu kadın güreşçimiz Yasemin Adar, dünya sprint şampiyonu Ramil Guliyev ve birbirinden başarılı genç milli atletlerimiz şampiyonluğa giden yolda kendilerini motive eden müzik listelerini Apple Music kullanıcıları için derledi. Habermetreverilerine göre, Evde Koleksiyonu 25 adet haber yansıması ile, 19.230 okunma sayısına ve 902$ reklam değerine ulaştı. 4 haberde ana sayfada yer alan proje ile ilgili haber yansımaları, 64 saat ana sayfada kalmıştır. Shiftdelete.net, Technopat.net'in uzun sürelerde ana sayfada yer verdiği tespit edilmiştir.

KİĞILI, İLK KEZ MİLLİ TAKIMA SEÇİLEN 101 GENCİN GİYİM SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİ

Kiğılı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümü kapsamında anlamlı bir projeye imza atarak, ilk kez milli takıma seçilen 101 gencin giyim sponsorluğunu üstlendi. Habermetre verilerine göre de online medyada "35 adet" haber, "12.142 Okunma Sayısı"na ve "2.494$'lık Reklam Değeri"ne ulaştı.1 sitede manşet, 5 haberde ana sayfada yer alan proje ile ilgili haber yansımaları, 10 saat manşette, 19 saat ise ana sayfada kaldı.Yenisafak.com.tr'nin habere, 10 saate yakın manşette, 2sa 40dk de ana sayfada yer verdiği tespit edilmiştir.

MESS, KODLAMA EĞİTİMLERİNİ GENÇLERİN KULLANIMINA AÇTI

Covid-19 sürecinde online platformlara taşıdığı eğitim içeriklerine düzenli olarak yenilerini ekleyen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere yönelik yeni kodlama eğitimlerini Türkiye çapında erişime açtı. MESS, "Online Kodlama Eğitimi"Habermetre verilerine göre de online medyada "39 adet" haber, "13.781 Okunma Sayısı"na ve "541$'lık Reklam Değeri"ne ulaştı.2 haberde ana sayfada yer alan konuyla ilgili haber yansımaları, 4sa 15dk ana sayfa görünümü sağlamıştır.

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