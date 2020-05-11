Habermetre 4 Mayıs - 11 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemki isimler!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 27 Nisan - 4 Mayıs arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Ebru Şallıgündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 4 Mayıs - 11 Mayıs arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Ebru Şallı oldu. İşte gündemi belirleyen konular:

EMRE BELÖZOĞLU

Emre Belözoğlu ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 5.933.238 rakamına ulaştı.

EMRE BELÖZOĞLU

EMRE BELÖZOĞLU

ARDA TURAN

Arda Turan gündemden biri oldu. Okunma sayısı 2.908.899 rakamına ulaştı.

ARDA TURAN

ARDA TURAN

EBRU ŞALLI

Ebru Şallı ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 939.434 rakamına ulaştı.

EBRU ŞALLI

EBRU ŞALLI