Habermetre 15 Haziran - 22 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 15 Haziran - 22 Haziranarası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Acun Ilıcalı, Serenay Sarıkaya ve Vedat Milor gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 15 Haziran - 22 Haziran arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Acun Ilıcalı, Serenay Sarıkaya ve Vedat Milor oldu. İşte gündemi belirleyen konular:

ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 4.231.634 rakamına ulaştı.

ACUN ILICALI

ACUN ILICALI

SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya gündemden biri oldu. Okunma sayısı 466.565 rakamına ulaştı.

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA

VEDAT MİLOR

Vedat Milorana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 300.390 rakamına ulaştı.

VEDAT MİLOR