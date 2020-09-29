İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada! Zanlılar ne var ne yok çaldı

Antalya'da inşaat halindeki 6 katlı binada ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin balkon demirlerini ve camlarını sökerek çaldı.

Olay, inşaatı henüz tamamlanmamış bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı apartmanda oturan bir vatandaş, bir şahsın 6 katlı binanın 5. katının balkonunda şüpheli hareketler sergilediğini görünce hemen cep telefonu kamerasını açarak, o anları kayda almaya başladı.

NE VAR NE YOK ALDILAR

Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şüphelinin balkon demirlerini sökmeye çalıştığı, bütün demirleri söktükten sonra da yanına gelen başka bir şüpheliyle birlikte söktüğü demirleri ve balkon camlarını götürdüğü görüldü.