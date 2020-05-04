Güney Kore'deki araştırma sonucu: Covid-19 insanlara iki kere bulaşmaz
Araştırmacılar insanların iki kez Covid-19’a yakalanmasının imkansız olduğunu duyurdu.
04.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:29
İyileşen Covid-19 hastalarına virüsün ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken Güney Kore bu yöndeki araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Araştırmacılar insanların iki kez Covid-19'a yakalanmasının imkansız olduğunu duyurdu. Bilim insanları iyileşen bazı hastalara Covid-19'un yeniden bulaştığı yönündeki açıklamaların test hatasından kaynaklandığını bildirdi.Euronews.com'da Görüntüle