Park halindeki motosikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı

Tekirdağ'da 7 bin lira değerindeki motosiklet, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Gündüz vakti "pes" dedirten hırsızlık anı kameralara anbean yansıdı.

05.09.2020 18:18 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:23

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 7 bin lira değerindeki park halindeki motosikletin çalınma anı anbean kaydedildi.

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İlçe merkezinde ikamet eden Süleyman Atay, 3 ay önce aldığı yaklaşık 7 bin lira değerindeki motosikletini, Camiatik Mahallesi Kavak Sokak üzerine park etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Süleyman Atay'ın motosikleti öğle vaktinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Öte yandan, 7 bin lira değerindeki motosikletin çalınma anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.