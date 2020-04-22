Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, iki partili ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandığı iddia edildi. Özçağdaş'ın polislerin uyarısını dikkate almadığı ve olay yerinden kaçarken koruma polislerine "Yine geleceğim" dediği öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Özçağdaş, iddiaları sert bir dille yalanladı. Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki eviyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, dün Altun'un evinin önünde fotoğraf çekerken yakalandı.

ALTUN'UN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın fotoğraflama olayı dün saat 12.50 sıralarında meydana geldi. İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.

KORUMA POLİSLERİ MÜDAHALE ETTİ

Üç kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri duruma müdahale etti. Polisler, şahısların yanına giderek "bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısı yaptı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden kaçtı.

FATMANUR ALTUN: BEN BİR ANNEYİM

Yaşanan olayla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan tepki geldi. Altun, "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm." dedi.

ÖZÇAĞDAŞ YALANLADI

İddialar üzerine resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım doğru. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım doğru. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim doğru" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN'DAN TEPKİ

Olaya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, "Aile mahremiyetini hiçe sayan, bir devlet görevlisini ve ailesini açıkça hedef gösteren bu pervasız girişim suçtur, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Çamur siyasetinden medet umanlar sadece kendilerini kirletirler. Bu cürmün kanun önünde de kamu vicdanında da yeri bellidir" ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.