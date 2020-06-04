Doğu Akdeniz için en kritik viraj! Gözler Erdoğan'ın saat 14'teki görüşmesine çevrildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac ile görüşecek. Saat 14.00'te gerçekleşecek görüşmede Doğu Akdeniz'deki gerginlikte son durum ve petrol arama faaliyetleri, darbeci general Halife Hafter'in etkinliğini yitirmesi ve Libya'da sağlanmak istenen barış süreci ile ateşkes konuları ele alınacak.

Tüm bu konu başlıkları çerçevesinde Türkiye-Libya ilişkileri ile Doğu Akdeniz'deki son durum değerlendirilecek. Erdoğan'ın Kasım 2019'daki Sarrac'la kritik buluşmasında imzalanan, "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması ve Askeri İşbirliği Anlaşması"nın uygulama detaylarının görüşüleceği toplantıda, Doğu Akdeniz'deki yeni petrol arama faaliyetleri değerlendirilecek.

TÜRKİYE, LİBYA'YA AİT ALANLARDA PETROL ARAYACAK MI?

Türkiye, kendi sahasında petrol arama faaliyetlerine ilişkin adımlarını atmaya başladı. Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Türkiye ile Libya'nın, Libya'ya ait alanlarda petrol arama konusunda işbirliği de bir başka önemli görüşme başlığı olarak yer alıyor. Libya meşru hükümeti daha önce bu konuda ılımlı mesajlar vermişti.

Libya ile yapılan anlaşmaya bağlı olarak, Girit ile Kıbrıs arasında kalan bölgede petrol arama çalışmaları başlayacak.

HAFTER'E KARŞI ATILACAK ADIMLAR

Hafter güçlerine karşı atılacak yeni adımlar toplantıda ele alınacak. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkede savaşan tarafların 3 ay önce askıya alınan ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini açıkladı.

Türkiye ve Rusya'nın da devreye girmesi ile bu adımın atıldığı ileri sürülüyor. Önümüzdeki günlerde de Ankara-Moskova arasında Libya gündemli temasların bu çerçevede artabileceğine dikkat çekiliyor.