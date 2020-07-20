Gülben Ergen, Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı

"Huysuz Virjin" karakteriyle bilinen Seyfi Dursunoğlu'nun için cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Dursunoğlu'nun sevenleri tabutunun başından ayrılmadı.Usta sanatçının cenaze törenine katılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Armağan Çağlayan'a sarılıp hüngür hüngür ağladı.

"ÖLÜMÜ ONA HİÇ YAKIŞTIRAMADIK"

O anlarda Ergen'e uzatılan mikrofonlara, "Çocuklar çok üzgünüz, diyecek hiçbir lafımız yok. Acımız çok fazla. Ölümü ona hiç yakıştıramadık. Çok değerli bir büyüğümüz. Onu böyle görmek çok acayip bir şey" dedi.

ERGEN, SOSYAL MEDYADAN DUYGU DOLU BİR MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Ergen, Dursunoğlu'nun yaşamını yitirdiği gün Instagram hesabından duygu dolu bir mesaj paylaşarak, "Eşi benzeri olmayan canım Seyfi Dursunoğlu, kelimeler o kadar yetersiz ki. Yeri doldurulamayacak, taklitleri hep aslını yaşatacak gerçek bir yıldız. Bu ülkede en zoru başaran, her seferinde ayakta alkışlanan bir doğaçlama profesörü, emekçi, canım büyüğüm, değerli hocam benim" ifadelerini kullanmıştı.