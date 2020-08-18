GTA 5 hileleri nelerdir? GTA 5 (Grand Theft Auto V) bütün hileler ve şifreler

GTA 5 2013 yılında çıkmıştır ve çıktığı andan bugüne kadar milyonlarca kez satmıştır. Hatta bazı kaynaklara göre dünyada en çok satan 3. oyun olmuştur. GTA 5'de oyuncuların kullanabileceği bazı hileler bulunmaktadır. Peki GTA 5 hileleri nelerdir? GTA 5 şifreleri nedir?

GTA 5 NEDİR?

Grand Theft Auto V (kısaltması ile GTA 5) Rockstar Games tarafından yayınlanan aksiyon-macera tarzı video oyunudur. GTA serisinin sonuncu oyunudur. Oyun 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Çıktığı andan bugüne kadar 150 milyon sattığı söylenilmektedir. Son yapılan araştırmaya göre oyun ABD'de en çok satılan oyun olmuştur.

GTA 5 ilk olarak 17 Eylül 2013 tarihinde PS3 ve XBOX 360 için çıkmıştır. Sonrasında 18 Kasım 2014'de PS4 ve XBOX One için çıkmıştır. Son olarak ise Windows bilgisayarlar için 14 Nisan 2015 tarihinde çıkmıştır. Oyun genel olarak Kaliforniya eyaletinin güneyini baz alarak oluşturulmuş olan San Andreas eyaletinde geçmektedir.

GTA 5 HİLELERİ NELERDİR?

GTA 5'de birçok alanda hile bulunmaktadır. Şimdi tüm GTA 5 hilelerini sizlere yazalım.

GTA 5 Oyuncu için Hileler:

CATCHME : Karakter hızlı koşar.

Karakter hızlı koşar. PAINKILLER : Ölümsüzlük hilesi (5 dakika sürüyor)

Ölümsüzlük hilesi (5 dakika sürüyor) GOTGILLS : Hızlı yürüme verir.

Hızlı yürüme verir. SLOWMO : Ağır çekim verir.

Ağır çekim verir. DEADEYE : Ağır çekimde nişan almayı sağlar.

Ağır çekimde nişan almayı sağlar. JRTALENT : Yönetmen modu

Yönetmen modu LIQUOR : Sarhoş modu

Sarhoş modu POWERUP : Yetenek sayacını doldurur.

Yetenek sayacını doldurur. HOPTOIT : Süper zıplama sağlar

Süper zıplama sağlar FUGITIVE : Polis aranma seviyesini arttırır.

Polis aranma seviyesini arttırır. LAWYERUP : Polis aranma seviyesini düşürür.

Polis aranma seviyesini düşürür. SKYFALL : Gökyüzünden aşağı süzülme sağlar

Gökyüzünden aşağı süzülme sağlar FLOATER : Yer çekimini azaltır

Yer çekimini azaltır SNOWDAY : Kayan araçlar verir

Kayan araçlar verir MAKEITRAIN : Havayı değiştirir.

GTA 5 Silah ve Eşya Hileleri:

HIGHEX : Patlayıcı mermiler verir.

Patlayıcı mermiler verir. HOTHANDS : Patlayıcı yumruklara sahip olursunuz.

Patlayıcı yumruklara sahip olursunuz. TOOLUP : Silah verir.

Silah verir. TURTLE : Can ve zırh değerlerinizi fuller

Can ve zırh değerlerinizi fuller INCENDIARY : Ateşli mermiler verir

Ateşli mermiler verir SKYDIVE : Paraşüt verir.

GTA 5 Araba, Uçak ve Motor Hileleri:

BARNSTORM : Rocket Uçağı verir.

Rocket Uçağı verir. OFFROAD : Sanchez motoru verir.

Sanchez motoru verir. COMET : Comet arabası hilesi

Comet arabası hilesi BUZZOFF : Buzzard saldırı helikopteri verir.

Buzzard saldırı helikopteri verir. BANDIT : BMX bisiklet verir.

BMX bisiklet verir. TRASHED : Çöp kamyonu verir.

Çöp kamyonu verir. FLYSPRAY : Duster uçağı verir.

Duster uçağı verir. VINEWOOD : Limuzin verir.

Limuzin verir. HOLEIN1 : Golf arabası verir.

Golf arabası verir. RAPIDGT : Rapid GT arabası verir.

GTA 5 Diğer Araç Hileleri:

EXTINCT : Deniz uçağı verir.

Deniz uçağı verir. BUBBLES : Denizaltı aracı verir.

Denizaltı aracı verir. DEATHCAR : Duke O'Death arabasına sahip olursunuz.

GTA 5 POLİSTEN KURTULMA HİLESİ NEDİR?

"LAWYERUP" hilesiyle aranma seviyenizi düşürebilirsiniz. Haliyle polisten kurtulmayı sağlayabilirsiniz.

GTA 5 PARA HİLESİ NEDİR?

GTA 5'de doğrudan para hilesi bulunmamaktadır. Bunun yerine bazı yöntemlerle oyun içinde para kazanabilirsiniz. Mesela borsa hisseleri satın alarak ve bunları geri satarak oyunda yüksek kazançlar sağlayabilirsiniz. Fakat dediğimiz gibi doğrudan para kazanma hilesi yer almıyor. Oyun yapımcıları böyle bir hile oluşturmamışlar.

GTA 5 CAN DOLDURMA HİLESİ NEDİR?

GTA 5'de can doldurma hilesi "TURTLE" hilesidir. Bu şifre ile hem canınızı full doldurabilirsiniz, hem de zırhınızı doldurabilirsiniz.

GTA 5 SİLAH HİLESİ NEDİR?

GTA 5'de silah hilesi "TOOLUP" hilesidir. Bu şifre ile oyunda silah kazanırsınız.

GTA 5 ŞİFRELERİ BİLGİSAYARDAN NASIL GİRİLİR?

GTA 5 hilelerini oyun içerisindeyken klavyeden é tuşuna basarak yazabiliriz. Yani klavyede ESC tuşunun hemen altında bulunan ' é ' butonuna bastığınızda karşımıza komut ekranı gelecek. Buradan üstte verdiğimiz GTA 5 şifrelerini yazabilirsiniz. Ardından ' Enter ' tuşuna basmanız gerekmektedir.