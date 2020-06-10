Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 374,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.05 itibarıyla 375 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 609 lira, cumhuriyet altını da 2.493 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 1.717 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettireceğine yönelik beklentilerin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

'GRAM ALTINDA 370-380 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün, yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını söyledi Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini bildirdi.