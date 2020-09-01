Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlara ek yüzde 5 kesinti uygulayacak

Google Türkiye'de yayınlanan reklamlar için ek yüzde 5'lik kesinti yapmaya başlayacağını duyurdu.

Google'dan yapılan açıklamada, "1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de sunulan reklamlar için bir sonraki faturanıza veya hesap özetinize yüzde 5 Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri eklenecektir. Türkiye'deki düzenlemelere uymanın karmaşıklığı ve maliyetindeki önemli artışlar nedeniyle Yasal İşletme Maliyetleri eklenmektedir" denildi.

3 ÜLKEDE DEVREYE ALINIYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, yeni uygulama Türkiye'nin yanı sıra Avusturya ve Birleşik Krallık'ta da geçerli olacak. Türkiye ve Avusturya'da yüzde 5 olacak olan kesinti Birleşik Krallık'ta ise yüzde 2 olarak uygulanacak.