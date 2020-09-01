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Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlara ek yüzde 5 kesinti uygulayacak

Türkiye'de reklam başta olmak üzere dijital ortamdan sunulan hizmetlere yüzde 7.5'lik hizmet vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Bu karar sonrası Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlar için ek yüzde 5'lik kesinti yapma kararı aldı.

01.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:02

Google Türkiye'de yayınlanan reklamlar için ek yüzde 5'lik kesinti yapmaya başlayacağını duyurdu.

Google'dan yapılan açıklamada, "1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de sunulan reklamlar için bir sonraki faturanıza veya hesap özetinize yüzde 5 Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri eklenecektir. Türkiye'deki düzenlemelere uymanın karmaşıklığı ve maliyetindeki önemli artışlar nedeniyle Yasal İşletme Maliyetleri eklenmektedir" denildi.

Google, Türkiye'deki reklamlara ek yüzde 5 kesinti uygulayacak

3 ÜLKEDE DEVREYE ALINIYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, yeni uygulama Türkiye'nin yanı sıra Avusturya ve Birleşik Krallık'ta da geçerli olacak. Türkiye ve Avusturya'da yüzde 5 olacak olan kesinti Birleşik Krallık'ta ise yüzde 2 olarak uygulanacak.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de 20 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğiyle, reklam başta olmak üzere dijital ortamdan sunulan hizmetlere yüzde 7.5'lik hizmet vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Google'ın aldığı bu son kararın da bu uygulama kapsamında devreye sokulduğu belirtiliyor.

Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlara ek yüzde 5 kesinti uygulayacak
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