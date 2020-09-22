Gesi bağları sözleri nedir? Gesi bağları sözleri ve hikayesi nedir? Gesi bağlarında dolanıyorum şarkı sözleri nasıldır?

Gesi bağları, Türk musikisinde efsaneleşmiş ve herkesin duyunca kolayca hatırlayabildiği bir türküdür. Gesi bağları hemen hemen herkesin dinlediği bir şarkıdır. İnsanların ruhuna dokunan bu güzel türkünün sözleri aşağıdaki gibidir;

GESİ BAĞLARI ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

Gesi Bağları'nda dolanıyorum

Yitirdiğim yarimi aman aranıyorum

Bir çift selamına güveniyorum

Gel otur yanıma hallerimi söyleyeyim

Halimden bilmiyor ben o yari neyleyeyim

Gesi Bağları'ndan gelsin geçilsin

Kurulsun masalar rakı konyak içilsin

Herkes sevdiğini alsın seçilsin

Atma anam atma şu dağların ardına

Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Gesi Bağları'nda üç top gülüm var

Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var

Ölüm varsa şu dünyada zulüm var

Gel otur yanıma hallerimi söyleyeyim

Halimden bilmiyor ben o yari neyleyeyim

GESİ BAĞLARI HİKAYESİ NASILDIR?

Eski zamanlarda Kayseri'de yaşayan bir aile bulunmaktadır. Bu aile kızlarını Kayseri iline bağlı Gesi ilçesine gelin gönderirler. Ancak eski zamanlarda ulaşım sıkıntısı yaşandığından dolayı kız ailesini ve annesini göremez. Ulaşım zor olduğu için anne ile irtibat kopar. Onlar da kızı ziyarete gelemezler. Kız ailesini özler. Fakat kızın bu aile özlemi bir türlü kocası ve kaynanası tarafından ciddiye alınmaz. Kız ise bu durumu içine atmak zorunda kalır. Kaynanası tarafından şansı olmayan kız, onun türlü türlü eziyetlerine katlanmak zorunda kalır. Belli bir zaman geçtikten sonra kız ile kocasının bir çocukları olur. Bu durum kız için bir teselli kaynağı olsa da aile özlemi giderek artar ve her şey kötüleşir.

Kız aile özlemi çekmeye devam eder. En büyük sıkıntısı ise annesinden bir türlü haber alamamasıdır. Yıllar böyle geçer ve en sonunda kız annesinin ölüm haberini alır. Bu haberi alır almazyıkılır ve kendisini Gesi Bağları'na atar. Burada bu türküyü söylemeye başlar ve durmadan ağlar.

GESİ BAĞLARI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Gesi Bağları Kayseri yöresine aittir. Evlendikten sonra aile özlemi çeken bir kızın hikayesi anlatılmaktadır. Kayseri ilinin Gesi ilçesine gelin giden kızın buruk hikayesi bu yörede yaşanmıştır.