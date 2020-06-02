Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geri dönüşüm noktasında yeni doğmuş bebek bulundu. 3 günlük bebeği sokağa bıraktığı tespit edilen annesi ve anneannesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İmaret Mahallesi'ndeki geri dönüşüm noktasında, atık kartonların arasında kundağıyla bırakılmış bebek olduğunu gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Havanın yağışlı olması nedeniyle bebeği bulunduğu yerden alan vatandaş, mahalledeki bakkala giderek sağlık ve polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, soğuk havadan etkinlendiği belirlenen bebeği ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların annesi İ.Y. (25) ile anneannesi A.T. olduğunu belirledi. Polis, İ.Y. ile A.T'yi kısa sürede yakalayarak Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ile A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.