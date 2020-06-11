George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarla mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları yeniden artış gösterdi.

SON BİR HAFTADA VAKA SAYISI YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Associated Press'in analiz haberine göre, Arizona, Teksas, Kuzey Carolina gibi bazı güney eyaletlerinde son bir haftada virüse yakalananların sayısında yükseliş gözlendi. Arizona'da "Evde kal" talimatının kaldırıldığı 15 Mayıs'tan önce günlük 400 vaka görülürken, bu rakam son 7 günde günlük 1000'i geçti.

KUZEY CAROLİNA GÜNLÜK EN YÜKSEK RAKAMI BULDU

Kuzey Carolina'da hafta sonu vaka sayısı 1370 ile günlük en yüksek rakamı buldu, Teksas'ta ise Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatan kişi sayısında son iki haftada yüzde 42 artış oldu.

"EVDE KAL" TALİMATININ KALDIRILMASI ETKİLİ OLDU

Uzmanlar, vaka sayısının yükselişinde ilgili eyaletlerdeki Kovid-19 testlerinin artmasının yanı sıra "Evde kal" talimatının kaldırılması ve ekonominin açılmasının da salgının yayılmasında etkili olabileceğine dikkati çekti.

Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ülke genelinde devam eden protesto gösterilerinin virüsün yayılmasında ne kadar etkili olduğunu henüz bilmediklerini belirten uzmanlar, bunun da ilerleyen günlerde ortaya çıkacağını hatırlattı.

ABD'DE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 977 artarak 115 bin 166'ya, vaka sayısı ise 21 bin 30 artışla 2 milyon 67 bin 407'ye ulaştı.