Genel af çıkıyor mu? CHP'nin Anayasa mahkemesi başvurusu kabul edildi mi? Af çıkıyor mu?
Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi. Peki, Genel af çıkıyor mu? CHP'nin Anayasa mahkemesi başvurusu kabul edildi mi? İşte, detaylar…
CHP, kamuoyunda Af Yasası olarak bilinen ve on binlerce mahkumun cezaevinden çıkmasını sağlayan İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelerin iptali için ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi CHP'nin Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi. Peki, bu ne demek? CHP'nin Anayasa mahkemesi başvurusu kabul edildi mi? Genel af mı çıkıyor?
NE OLMUŞTU?
Terör, çocuğa cinsel istismar, kadına vekadına şiddet, adam öldürme ve uyuşturucu suçlarını işleyenler söz konusu düzenlemeden yararlanamadı.
CHP'NİN ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ Mİ?
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı. Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.
GENEL AF ÇIKIYOR MU?
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin itirazına ilişkin 'bazı suçların kapsam dışı bırakılmasını' Anayasa'nın eşitlik maddesine aykırı bulması durumunda kapsam kalkabilir. Bu durumda tahliye 90 bin kişiye yenileri eklenerek tahliye olanların sayısı artabilir.