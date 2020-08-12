Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor

Fransa'da yaşamaya devam eden Cem Uzan, kurucusu olduğu Genç Parti'nin ittifaklarda yer almasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Uzan, Genç Parti'nin olası bir seçimde "mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağını" söyledi.

MUTLAKA BİR İTTİFAKTA YER ALACAK

Euronews'e konuşan Cem Uzan, Genç Parti'nin olası bir seçimde "mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağını" söyledi. Fransa'da 11 yıldır sürgünde olan Uzan, bu ittifakın Millet (CHP, İYİ Parti, HDP) ve Cumhur İttifakı (Ak Parti, MHP) ya da "üçüncü bir ittifak da olabileceğini" belirtti.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN DÖNECEK?

Türkiye'de yeniden yargılanma girişimlerinde bulunan Uzan, "Bu konuda çok aceleci değilim" ifadelerini kullandı. Uzan, Türkiye'ye geri dönüşü ile ilgili soruya "Uygun zamanda ve doğru zamanda" yanıtını verdi.

YENİ PROJESİ: MARDİN'E KUMARHANE AÇMAK

2 Temmuz'da Genç Parti Olağan Büyük Kongresi'ne sanal yolla katılıp manifesto okuyan Uzan, Türkiye'nin ekonomik kriz içinde olduğunu ifade edip "Bu 18 senenin ürünüdür" dedi. Uzan, "Doğu ve güneydoğuya baktığımız zaman oradaki insanlarımızın sorunları arasında önemli olarak ekonomik nedenler var" ifadelerini kullandı.

Genç Parti'nin açıkladığı manifestoda yer alan Diyarbakır'a borsa açma ve Mardin'i Las Vegas yapma gibi projelere de değinen Uzan, bu anlamda kumarhanelerin geri açılabileceğini savundu.