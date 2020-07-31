Genç kızlara kabus yaşatıyordu, polis ekiplerince yakalandı

Bursa'da farklı zaman ve yerlerde genç kızları taciz ederek kızlara korku dolu anlar yaşatan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tacizcinin eylemi gerçekleştirdikten sonraki kaçış anları ise kameralara yansıdı.

Bursa'da farklı metro çıkışlarında ve farklı zaman dilimlerinde genç kızları elle taciz ederek, insanlar kabus yaşatan şüpheli yakalandı.

4 GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Farklı yerlerden 4 genç kız polise giderek kimsenin olmadığı esnada üstlerine atlanılarak elle taciz edildiğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, genç kızların ifadelerinin üzerine bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 19 yaşındaki B.K. olduğunu ve maske taktıktan sonra genç kızları elle taciz ederek hızla uzaklaşıp kaçtığını belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir operasyonla B.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELLE TACİZ EDİYORDU

Genç kızların arkasından hızla yaklaşarak elle taciz eden şüphelinin, eylemi gerçekleştirdikten sonra maskeli bir şekilde kaçtığı o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.