Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
25.09.2020 14:18 | Güncelleme: 25.09.2020 14:25
Taksim Meydanı'nda tanımadığı erkeklerin ellerini tutan ve o anları kayda alan genç kızlar, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Taksim Meydanı'nda hiç tanımadıkları kişilere arkadan gizlice sokularak ellerini tutan genç kızlar, bu anları sosyal medya platformu TikTok'ta yayınladı.
Görüntülerde genç kızların tacizlerine maruz kalan vatandaşların büyük şaşkınlık yaşadığı gözlenirken, sosyal medyada paylaşılan video eleştiri yağmuruna tutuldu.