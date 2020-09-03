Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı

Bingöl'de yaşayan 17 yaşındaki kız çocuğu 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki daireden yere düştü. Cam silmek için çıktığı dairenin balkonunda dengesini kaybeden kızın imdadına korkuluklar yetişmişti ancak kız sarıldığı parmaklıkları kavrayamayınca beton zemine çakıldı.

YAKINLARI YETİŞMEK İSTEDİ, OLMADI

Olay, merkeze bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cam balkonu silmeye çalışan 17 yaşındaki M.A., bu sırada dengesini kaybedip düştü ancak korkuluklara tutundu. Yakınlarının M.A.'yı tutma çabası da boşa çıkınca talihsiz kız yere düşerek ağır yaralandı.

DURUMU AĞIR

Yaralanan kız çocuğu çağrılan ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen M.A. ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.