Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı

ANTALYA'da sokakta yürüyen M.Ç (29) isimli kadının elinden cep telefonu alıp kaçan M.I (23), polis tarafından yakalandı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 107 Sokak'ta meydana geldi. Bir yakınıyla yolda yürüyen M.Ç.'nin yanına yaklaşan M.I., elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçtı. M.Ç.'nin çığlık atması üzerine yanına koşan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, şüpheli M.I.'nın kaçma ihtimalinin olduğu bölgeyi kapattı. Sokakta çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kısa sürede gizlendiği sokak içerisinde yakaladı. Şüpheli M.I., kelepçe takılarak ekip aracına alındı. Olayın şokunu atlamadığı belirtilen M.Ç. ise ekip arabasına alınarak, ifadesi için polis merkezine götürüldü.