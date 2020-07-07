Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

ARICILARIN ÇIKARMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yangının çıkış sebebi olarak bölgede arıcılık yapan bazı kişilerin, arıcı körüğü yaparken kazara ormana ateş sıçratması ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer, sabotaj ya da terör örgütlerinin bir müdahalesi ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor.

ARICI KÖRÜĞÜ NEDİR?

İçinde çeşitli malzemeler yakılarak elde edilen dumanı arılar üzerine pompalamak suretiyle onları sakinleştirmek için kullanılan alet.

HAVADAN MÜDAHALE SABAH TEKRAR BAŞLADI

Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde, Ilgardere ve Yalova köyleri yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor. Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye ara veren ekipler, sabah gününün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti.

Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca devam etti. Özellikle hem İHA'lardan alınan bilgiler hem de termal drone desteğiyle sevk ve idare koordine edildi.

500 AŞKIN KİŞİ MÜDAHALE EDİYOR

Çanakkale'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen 500'ü aşkın kişiden oluşan ekipler, farklı bölgelerde etkili olan yangını yerden ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının devam ettiği alanda çok sayıda iş makinesi ile hava araçları görev yapıyor. Hava araçları yakın bölgedeki denizden aldıkları suyla müdahaleyi hızlı bir şekilde sürdürüyor.

BAKAN OLAY YERİNDE

Çalışmaları, dün Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koordine ediyor.

Bakan Pakdemirli, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve ekiplerle alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

YANGININ BÜYÜKLÜĞÜ SABAH SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yangının ne kadar büyüklükte bir alana zarar verdiği ve oluşturduğu tahribat gün ağarınca havadan çekilen fotoğraflara yansıdı.