Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesini protesto etmek isteyen bir gruba polis müdahale etti. Olayda 13 kişi gözaltına alındı.

15.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 01:32

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesine yönelik Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eylem düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti.

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POLİS EKİPLERİ UYARI YAPTI, GRUP EYLEME DEVAM ETTİ

Gebze Eski Çarşı'da toplanan bir grup, ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un polis şiddeti sonucunda ölmesi olayını protesto etmek istedi. İzinsiz gösteri yapmak için toplanan gruba dağılmaları yönünde polis ekiplerince uyarı yapıldı. Uyarılar dinlemeyen grup, eylemlerine devam etmek isteyince daha önce Kocaeli Valiliği kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında izinsiz gösterilerin yasak olduğu yönünde uyarıları sürdüren polis ekipleri, dağılmayan guruba müdahale etti.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Müdahale sonrasında gözaltına alınan 13 kişi gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınması için Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.