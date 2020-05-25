Gaziantep'te korona virüse yakalananların sayısı artıyor

Korona virüs ile mücadelenin sürdüğü Gaziantep'te alınan tedbirler, yapılan uyarı ve kesilen cezalara rağmen korona virüs vakaları artıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu kentte bayramın ilk gününde 49 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, bir kişi de vefat etti.



Türkiye genelinde korona virüs vakaları azalma gösterirken, Gaziantep'te ise korona yakalananların sayısı artıyor. Ülke genelinde normalleşme sürecine girilirken, Gaziantep'te alınan yoğun tedbirler ve tüm uyarılara rağmen korona virüslü sayısı artıyor.



Engellenemeyen artış nedeniyle kentte ise alınan tedbirler ise yoğun bir şekilde uygulanıyor. Toplu taşıma araçları ile fırın, imalathane, fabrika gibi tüm işlerlerinde sıkı hijyen, sosyal mesafe gibi kurallar yoğun bir şekilde denetlendiği kentte, insanların yoğun olarak bulunduğu caddeler haftalardır trafiğe kapalı tutularak, bu caddelere maskeli ve kontrollü şekilde ulaşıma izin verilmesine izin veriliyor.



Ramazan Bayramı nedeniyle insanların büyükleri, eş, dost ve akrabaları ile bayramlaşmalarını ve temasları engellemek amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından kavşak ve bağlantı yollarında kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler durdurdukları araç ve yayaların sokağa çıkma belgesi olmayanlara kesilen cezaların ardından ardından evlerine geri gönderirken, mahallerde devriye attığı araçlardan ise megafonla yaptığı uyarılarla insanların evlerinde kalmasını istiyor.



Vaka görülen mahallerde karantina



Vakaların görüldüğü ev, apartman ve mahallerde ise karantina kuralları uygulanıyor. Yapılan dezenfekte işleminin ardından ise ev, apartman ya da mahalle girişlerinde emniyet güçleri tarafından nöbet tutularak, karantinadaki insanların 14 gün boyunca dışarı ile teması kesiliyor. karantinada bulunan insanların ihtiyaçları ise Vefa Destek Grupları tarafından karşılanıyor.



Artan vakalar üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesaplarından sürekli vatandaşlarla süreç ile ilgili bilgiler paylaşarak, durumun ciddiyetini anlatıyor. Vatandaşları kurallara uyması konusunda sık sık çağrıda bulunarak, vatandaşların uygulanan tedbir ve yapılan uyarılara riayet etmesini istiyor.



Sosyal medya üzerinden Türkiye'deki cezaların hemen hemen yarısını Gaziantep'te kesildiğini açıklayan Vali Gül, ikaz ve uyarılara rağmen insanların kurallara riayet etmemesinden de yakınıyor. Aksi halde ağır para cezalarının uygulandığını da hatırlatan Vali Gül, yaptığı bir paylaşımında ise "Yürüme mesafesindeki fırınlardan, evden bir kişinin ekmek almasına müsaade edilmişti. Fakat ailecek ekmek almaya gidenler olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili görevli arkadaşlar yasal işlem yapmakta olup 'ekmek almaya giderken ceza yazdılar' serzenişi haklı değildir" ifadelerini kullandı.



Virüs genellikle akraba ve arkadaştan bulaşıyor



Gül, sosyal medyadan yaptığı başka bir uyarıda ise korona virüs vakalarının yüzde 77'sinin akraba ve arkadaştan bulaştığını hatırlatarak, Ramazan Bayramı boyunca insanların temastan kaçınması istedi. Vali Gül, paylaşımında, "Vakalarımızın yüzde 77'si hastalığı akrabası ya da arkadaşından kapmış. Hiç biri hasta olacağını ya da hastalığı bulaştıracağını düşünmüyordu. Kapı komşu olsanız bile akrabalarınıza gitmeyin,misafir kabul etmeyin,birlikte yemek yemeyin, bayramlaşma yapmayın" ifadelerine yer verdi.



Bayramın ilk gününde 49 kişide korona



Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan bayramın ilk gününde 49 kişide daha korona virüs tespit edilirken aynı gün içerisinde ise bir kişi daha vefat etti. Kentteki toplam vaka sayısı bir 242 kişi olurken hastalıktan ölen sayısı ise 18 kişiye yükseldi.



İki günde yasağı ihlal eden 5 bin kişiye ceza



Gaziantep'te Ramazan Bayramı nedeniyle 23 ve 24 Mayıs tarihlerindeki iki günde toplam 5 bin 175 kişi ile 24 iş yerine soka çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle ceza uygulandı.



Ramazan bayramının ilk günü görevi başında olan trafik ekipleri ise il merkezinde yaptığı denetimlerde 373 araç kontrol ederek, 39 vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlali nedeniyle 37 sürücüye ise karayolları Trafik Kanunun değişik maddelerinden işlem yapıdı. Ayrıca denetimlerde 30 araç ise trafikten men edildi. - GAZİANTEP