Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde şüphelenilen bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramanın sonucunda sürücü M.F.G'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu, kaputun altına gizlenmiş 450 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

420 GRAM ESRAR BULUNDU

Araçtaki hamile görünümlü T.G'nin davranışlarından şüphelenen jandarma ekipleri, kadını Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hemşire tarafından yapılan aramada, T.G'nin karın kısmına gizlenmiş 420 gram esrar bulundu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.