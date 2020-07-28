Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs vaka artışında İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Gaziantep'te vatandaşlar, vaka sayısındaki artış nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi. Birçok vatandaş yaşanılan risk nedeniyle, geçmiş yılların aksine daha tedbirli olacaklarını ve akraba ziyareti yapmayacaklarını ifade etti.

DÜĞÜNLER 2 SAAT SÜRELİ OLARAK SINIRLANDIRILDI

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala valilik tarafından ek tedbirler de alınıyor. Yeni tedbirlere göre, mezarlık ziyaretleri, perşembe günü ile sonraki iki gün yasaklandı. Ayrıca düğünler 2 saat süreli olarak sınırlandırıldı. Çeyiz ve kına gibi etkinlikler ile sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının da daha önceki bayramlarda yaptığı toplu bayramlaşma törenleri yasaklandı.

CADDELER HALA KALABALIK

Sağlık Bakanlığı'nın tüm uyarılarına rağmen vaka sayısının arttığı kentte, cadde ve meydanlarda halen yoğunluk devam ediyor. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeyen caddelerde, vatandaşlar bayram alışverişi için dışarı çıktıklarını ifade etti.

"YÜZ YÜZE DEĞİL TELEFONLA BAYRAMLAŞACAĞIZ"

Gaziantep'te vatandaşlar, vaka sayısındaki artış nedeniyle tedirgin olduğunu söyledi. Birçok vatandaş yaşanılan risk nedeniyle, geçmiş yılların aksine daha tedbirli olacaklarını belirtti. Bazı vatandaşlar ise kişisel önlemlerini aldıklarını ve bayramda akraba ziyareti yapmayacaklarını söyledi. Akraba ziyaretlerini yüz yüze değil telefonla veya görüntülü sohbet ile gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.