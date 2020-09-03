Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim her geçen gün artarken, Fransa'dan bölgede tansiyonu yükseltecek yeni bir hamle geldi. Fransız ordusunun, donanmadaki 'en güçlü silahı' olarak bilinen Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı belirtildi.

GEMİDE ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNUYOR

Fransa, Doğu Akdeniz'de provokatör rolünü oynamayı sürdürüyor. Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar, adını eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'den alan 216 metrelik, 45 bin 500 tonluk savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığını belirtti. Gemide çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu öne sürüldü.

BÖLGEDE TANSİYONU YÜKSELTECEK GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Charles de Gaulle gemisi, ikmal yapmadan sınırsız yol alabiliyor. Geminin daha önce 9 ay boyunca deniz görevlerinde bulunduğu ifade ediliyor. Geminin personel kapasitesi hakkında net bir bilgi verilmese de gemiye 40 savaş uçağı ve birçok helikopterin alınabildiği belirtiliyor.