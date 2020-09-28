Gasbettiği 267 bin lira değerindeki saati makatına sakladı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişiyi darp ederek kolundaki 267 bin TL değerindeki saati çalan biri yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin saati makatına sokarak saklamaya çalıştığı, 'iç beden muayenesi yapılacak' korkusuyla da çıkarıp polislere teslim ettiği öğrenildi.

Olay, 25 Eylül 'de Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki bir otelde meydana geldi. Otelde konaklayan yabancı uyruklu J.E.D., iddiaya göre, otelde tanıştığı yabancı uyruklu M.A.S.'nin başına yumruk atarak, kolundaki 267 bin TL değerindeki saati aldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, J.E.D ile diğer şüpheli O.Y.'nin odalarında arama yaptı. Aramada, gasp edilen saat bulunamadı.

İÇ BEDEN MUAYENESİ YAPILACAĞI SÖYLENİNCE SAATİ MAKATINA SAKLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Gasbedilen saati yutmuş olabilecekleri değerlendirilerek, iç beden muayenesi için hastaneye sevk edileceği söylenen şüphelilerden J.E.D., saati makatına sakladığını ve çıkarıp, teslim edeceğini söyledi. J.E.D.'nin makatından çıkarttığı saat, polise teslim edildi.

2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Saat ise sahibi M.A.S.'ye iade edildi.