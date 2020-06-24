Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi

Galatasaray, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren Gaziantep FK maçında 6 futbolcusu sarı, 1 futbolcusu da kırmızı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

24.06.2020 19:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:15

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren Gaziantep FK maçında 6 futbolcusu sarı, 1 futbolcusu da kırmızı kart gören Galatasaray, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.06.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."