Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi Galatasaray, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren Gaziantep FK maçında 6 futbolcusu sarı, 1 futbolcusu da kırmızı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren Gaziantep FK maçında 6 futbolcusu sarı, 1 futbolcusu da kırmızı kart gören Galatasaray, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.06.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."