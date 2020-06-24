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Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi

Galatasaray, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren Gaziantep FK maçında 6 futbolcusu sarı, 1 futbolcusu da kırmızı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

24.06.2020 19:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:51

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren Gaziantep FK maçında 6 futbolcusu sarı, 1 futbolcusu da kırmızı kart gören Galatasaray, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.06.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
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