Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı

Galatasaray, yeni tip koronavirüs kapsamında Fatih Terim başta olmak üzere teknik ekibe, futbolculara ve çalışanlara yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

08.05.2020 19:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 19:51

Galatasaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçen teknik ekip ve sporcuların test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

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Resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada;

"Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.