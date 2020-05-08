Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı

Galatasaray, yeni tip koronavirüs kapsamında Fatih Terim başta olmak üzere teknik ekibe, futbolculara ve çalışanlara yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.