Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi

Bursa'da fuhuş pazarlığı yapan iki kafadar, otel odasına gidince silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi.

14.09.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:31

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, fuhuş için buluştukları 2 kadınla aynı odaya çıkan 2 arkadaş, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi. Gaspçılar ile suç ortakları kadınlar, yakalanarak gözaltına alındı.

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Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde bu sabah yaşanan olayda, O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.

ŞÜPHELİLER KAÇTIKLARI OTOMOBİLDE YAKALANDI

İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Şüpheliler adliyeye böyle getirildi;