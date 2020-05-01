Fransız milletvekilinden Türkiye yardımı yorumu: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?

Fransa'da aşırı solcu "Boyun Eğmeyen Fransa" partisi lideri Jean Luc Melenchon, Türkiye'den Covid-19 yardımı kabul eden Fransız hükümetine ağır eleştiriler yöneltti.



Melenchon, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?" ifadelerini kullandı.Euronews.com'da Görüntüle