Fransız golcü Loic Remy'nin Türk bayraklı paylaşımı taraftarlarda heyecan yarattı

Son olarak Fransız ekibi Lille'de forma giyen ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Fransız golcü Loicy Remy, sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşarak transfer için yola çıktığını duyurdu.

Remy'nin bu paylaşımı, kendisini takip eden Türk futbolseverleri heyecanlandırdı. Sivassporlu ve Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Fransız futbolcunun paylaşımının altına "Come to Sivasspor" ve "Come to Çaykur Rizespor" yazarak transfer çağrısında bulundular.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Sivasspor ile büyük oranda anlaşmaya varan Loicy Remy, Türkiye'ye geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmenin altına imza atacak. Remy'nin adı bir dönem Beşiktaş'la da anılıyordu.