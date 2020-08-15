Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı

Koronavirüs salgınının Avrupa'da yeniden etkisini arttırması ikinci dalga endişesini arttı. Fransa'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları son haftalarda artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 310 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 215 bin 521'e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 3 kişi artarak 30 bin 409'a yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 857 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti. Uzmanlar, virüsün gençler arasında yayıldığına işaret ederken, vaka sayılarındaki artışa rağmen hastanedeki hasta sayısının düşüş eğiliminde olduğunu açıkladı.

İNGİLTERE, FRANSA'YI GÜVENLİ ÜLKE STATÜSÜNDEN ÇIKARDI

Öte yandan Fransa'da 20 Nisan'dan bu yana ilk kez 7 günlük vaka ortalaması 2 binin üzerine çıktı. İngiltere ise Fransa'yı seyahat için güvenli ülkeler listesinden çıkararak, buradan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi.