Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu

Ülkeler, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da günlük hayatın olağan şekilde devam etmesi için adımlarını atıyor. Bu adımlarda istenmeyen görüntüler ise oluşabiliyor.

FRANSA'DA DA MAĞAZA KUYRUKLARI OLUŞTU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fransa'da AVM içinde bulunan bir mağaza kapılarını açtıktan sonra yoğun bir müşteri girişiyle karşılaşıyor.

Müşteriler, içeri girmek için kapıda sıra olurken sosyal mesafe kuralını ise hiçe sayıyor. Bu görüntüler, dün Türkiye'de AVM'lerin açılması sonucu oluşan manzarayı akıllara getirdi.

MAĞAZALAR DÜN AÇILDI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonlarının yanı sıra bazı restoran ve mağazalar da gerekli önlemleri alarak açıldı.