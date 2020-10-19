Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi karantina altına alındı
19.10.2020 19:42 | Güncelleme: 19.10.2020 20:15
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, koronavirüs tespit edilen bir kişiyle aynı ortamda bulunmasının ardından karantinaya girdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, temas ettiği kişilerden birinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı.
First Lady Brigitte Macron, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle aynı ortamda bulunmasının ardından 7 gün karantinada kalacak. Brigitte Macron'un söz konusu kişiyle 15 Ekim'de bir araya geldiği ve hiçbir Kovid-19 semptomu göstermediği belirtildi.
EMMANUEL MACRON'UN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağlık durumuna ilişkin bir bilgi ise henüz verilmedi.