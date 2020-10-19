Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi karantina altına alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, temas ettiği kişilerden birinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı.

First Lady Brigitte Macron, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle aynı ortamda bulunmasının ardından 7 gün karantinada kalacak. Brigitte Macron'un söz konusu kişiyle 15 Ekim'de bir araya geldiği ve hiçbir Kovid-19 semptomu göstermediği belirtildi.

EMMANUEL MACRON'UN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağlık durumuna ilişkin bir bilgi ise henüz verilmedi.