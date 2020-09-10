Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan skandal çıkış: Bizim sorunumuz Erdoğan'la

Türkiye, Avrupa Birliği'nden gelen tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'de hakkı olan gaz ve petrol aramalarına devam ediyor. Türkiye'nin bu tutumu Fransa'yı ziyadesiyle rahatsız ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'ye bir çağrı daha yaptı "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diye konuştu.

"KATI VE GÜÇLÜ OLMALIYIZ"

Macron, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı." ifadelerini kullandı.

"BİZİM SORUNUMUZ ERDOĞAN'LA"

Emmanuel Macron, Türk halkının çok büyük bir halk olduğunu ancak sorunlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olduğunu belirterek "Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" dedi.