FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti

FOX muhabiri Derya Özcan, bir haber çekimi için Taksim İstiklal Caddesi'ne gitti. Çekimin ardından görüntüleri izleyen Özcan, anons çektiği esnada arkadaki iki turist kadını fark edince eğlenceli anlar yaşadı.

"ABLAM KAYIT AKIYOR"

Muhabir anons çektiği sırada arkasında olan bitenin farkında değildi. Ancak haberin görüntülerini izlerken arkasında dans eden kadınları gördü. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, "Ablam kayıt akıyor, ablam" notunu yazdı.