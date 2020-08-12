Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 3 indirimde!
Turn 10 Studios tarafından geliştirilen Forza Horizon 3, yakın bir tarihte satıştan kaldırılacak. Araba yarışı oyunları arasında önemli yeri olan Forza Horizon almak için son günler! Forza Horizon 3 neden satıştan kalkıyor, ne zaman kaldırılıyor? Forza Horizon 3 fiyatı ne kadar?
Turn 10 Studios tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından yayınlanan Forza Horizon 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Daha önce Forza Horizon 1 ve Forza Horizon 2 satıştan kaldırılmıştı.
FORZA HORIZON NEDEN SATIŞTAN KALKIYOR? NE ZAMAN KALDIRILIYOR?
Daha önce serinin önceki versiyonları satıştan kaldırılmıştı. Bazı araçların ve kullanılan müziklerin lisans süresinin dolması sebebiyle satıştan kalkıyor.
Yayıncı Microsoft ve geliştirici Turn 10 Studios, 27 Eylül 2016'de piyasaya sürülen Forza Horizon 3'ün 27 Eylül 2020'de Microsoft Store'da satıştan kaldırılacağını duyurdu.
FORZA HORIZON 3 FİYATI İNDİRİMLİ
Standart Sürüm 23,09 TL
Ultimate Sürüm 89,70 TL
Expansion Pass 29,62 TL
Satın almak için buraya tıklayın.
FORZA HORIZON 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi Xbox One, Windows 10 sürüm 14393.102 veya daha üstü
Mimari x64
Klavye Tümleşik Klavye
Fare Tümleşik Fare
DirectX DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11
Bellek 8 GB
Video Belleği 2 GB
İşlemci i3-4170 @ 3.7Ghz
Grafikler NVIDIA GT 740 | AMD R7 250x
Önerilen sistem gereksinimleri
En iyi deneyim için cihazınız bu gereksinimleri karşılamalıdır
İşletim Sistemi Xbox One, Windows 10 sürüm 14393.102 veya daha üstü
Mimari x64
DirectX DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11
Bellek 12 GB
Video Belleği 4 GB
İşlemci i7 3820 3.6GHz
Grafikler NVIDIA GTX 970 veya NVIDIA GTX 1060 | AMD R9 290X or AMD RX 480