Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi

Florida sahilleri, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre halka kapalı tutulmuştu. Ancak daha sonra yeniden açılan sahillere halk, her gün akın ediyor.

AZRAİL KOSTÜMLÜ PROTESTO

Açılış için çok erken olduğunu savunan avukat Daniel Uhlfelder ise bu durumu ilginç bir şekilde protesto etme kararı aldı. Tamamen siyah bir elbise giyen ve eline tırpan alan Uhfelder, bu şekilde "ölüm meleği Azrail"i canlandırarak halkı evde kalmaları için uyarmaya çalışıyor.

"ÖNLEMLER ARTMAZSA VİRÜS KONTROLDEN ÇIKABİLİR"

ABD basınına konuşan Uhfelder, "Sahillerin ne kadar güzel ve çekici olduğunu biliyorum. Ama eğer durumu kontrol altına almak için önlemleri artırmazsak, virüs gerçekten kontrolden çıkabilir" uyarısı yaptı.

ABD'DE VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Florida'yı aynı kostümle gezerek, salgına rağmen sokaklara çıkanları uyaracağını açıklayan avukat, eyalet seçimlerinde Demokrat Parti adaylarını desteklemek için de bir yardım kampanyası başlattı.

Koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 1,1 milyonu aştı. Kovid-19'a bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65 bin geçti.