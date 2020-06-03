Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı

Papa Francis, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Irkçılığa tahammül gösteremeyiz. ABD kendisini yenilgiye uğratmıştır" ifadelerini kullandı.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de patlak veren protestolardaki polis şiddetini kınadı. Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini söyleyen Papa, ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını söyledi.

"KİMSE IRKÇILIĞA GÖZ YUMMAMALI"

Papa, Vatikan'daki haftalık konuşmasında yaptığı açıklamasında, George Floyd'un ölümünün 'trajik' olduğunu ifade etti. Papa Francis, "Irkçılığa tahammül gösteremeyiz. ABD kendini yenilgiye uğratmıştır. Kimse ırkçılığa göz yummalı" dendi.

MEŞHUR TUGAY WASHİNGTON'DA KONUŞLANDIRILDI

Öte yandan ABD'de George Floyd isimli siyahinin öldürülmesi sonucu ülkede protestolar had safhaya çıkarken sokaklar adeta kaosa teslim oldu. Savaş alanına dönen ülkede protestocularla kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar devam ediyor. ABD hükümeti bu durumu engellemek için alınan tedbirleri artırırken ABD'nin Irak'ta görev alan 82'nci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Tugayının 504'üncü Görev Gücü Taburu'nu Washington sokaklarına konuşlandırdı.