Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması

Birçok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), ABD ve Çin arasında 300 binden fazla insanı öldüren yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü, dün internet üzerinden düzenlenen genel kurul toplantısında, pandemi sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bağımsız soruşturma çağrılarına olumlu yanıt vermişti.

ABD DSÖ'YÜ SUÇLAMIŞTI

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgınına müdahalesini yetersiz bulmuş ve örgüt bütçesine yaptığı katkıyı geçici süreyle askıya almıştı. Çin'i virüsle ilgili zamanında bilgi paylaşmamak ve şeffaf olmamakla suçlayan ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nü de "Çin merkezli" davranmakla eleştirmişti.

TRUMP DSÖ'YÜ TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'a bir mektup göndermişti. Mektubunu sosyal medya hesabından paylaşan Trump, 30 gün içinde 'esaslı reform' yapılmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne verilen fonların kalıcı olarak durdurulacağını söyleyerek tehdit etmişti.