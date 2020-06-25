AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, HDP'li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesine yönelik kararın iptali için yapılan başvuruyu oy birliğiyle reddetti.
25.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:32
Anayasa Mahkemesi, HDP'li iki vekilin milletvekilliğinin düşmesine yönelik kararın iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi CHP'nin Af Yasasındaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.
2 HDP'Lİ İÇİN YAPILAN İTİRAZA RET
HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğlulları'nın vekillerinin düşürülmesinin iptal istemi Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Yüksek mahkeme yapılan itirazı reddetti.
CHP'NİN AF YASASI İTİRAZI ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK
Anayasa Mahkemesi CHP'nin Af Yasasındaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.