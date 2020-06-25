AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, HDP'li iki vekilin milletvekilliğinin düşmesine yönelik kararın iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi CHP'nin Af Yasasındaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

2 HDP'Lİ İÇİN YAPILAN İTİRAZA RET

HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğlulları'nın vekillerinin düşürülmesinin iptal istemi Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Yüksek mahkeme yapılan itirazı reddetti.

CHP'NİN AF YASASI İTİRAZI ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK

Anayasa Mahkemesi CHP'nin Af Yasasındaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.