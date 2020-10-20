Meclis, açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerinin 2 ay daha uzatılmasına sıcak bakıyor

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis'in, koronavirüs salgını devam ettiği için Adalet Bakanlığı'na açık cezaevlerinde salgın iznine ilişkin yetkinin yeniden verilmesine sıcak baktığını belirtti.

MAHKUMLARIN İZİNLERİ 2 AY DAHA UZATILABİLİR

Naci Bostancı, açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisiyle ilgili açıklamada bulundu. Bostancı, pandemi nedeniyle açık cezaevi mahkumlarının izin sürelerinin uzatılacağını söyledi. Meclis'in de bu uzatmaya sıcak baktığını kaydeden Bostancı şöyle konuştu:

"Meclis pandemi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevinde bulunan mahkumların pandemi şartlarında ikişer ay izinli sayılmasına ilişkin geçmişte yetki vermişti. Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için yeniden bu yetkinin verilmesine sıcak bakıyor."