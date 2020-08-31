Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Son dakika: Kamuda esnek çalışma modeli kapsamında Ankara'da hamile ve kronik hastalığı olan kamu personeli izinli sayılacak, 10 yaştan küçük olan kadın personeller evden çalışacak.
31.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:14
Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında koronavirüs salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Ankara İl sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esaslarını belirlendi. Buna göre, salgından etkilenmeleri daha muhtemel hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek. Düzenleme ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek.
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