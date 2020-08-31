Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu Son dakika: Kamuda esnek çalışma modeli kapsamında Ankara'da hamile ve kronik hastalığı olan kamu personeli izinli sayılacak, 10 yaştan küçük çocuğu olan kadın personeller evden çalışacak.

Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında koronavirüs salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Ankara İl sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esaslarını belirlendi. Buna göre, salgından etkilenmeleri daha muhtemel hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek. Düzenleme ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN UYGULANACAK

Ankara Valiliği'nin, 'Koronayla Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirleri İçeren Genelge'si, Vali Yardımcıları, Kaymakamlıklar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bölge ve İl Müdürlükleri, İçişleri birimleri ve Valilik birimlerine gönderildi. Genelgede, Kovid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos 2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin 26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Genelgede, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiği belirtilerek, "Bu kapsamda 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren valiliğimiz birimlerinde çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır. Uygulamada; Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması, diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması uygun görülmüştür" denildi.

ERDOĞAN'IN İMZASIYLA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Son dönemde artan koronavirüs vakalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile kamu kurumları için ek tedbirler getirilmişti. Personelin sağlığını riske atmamak için Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile esnek çalışma için şu kurallar belirlenmişti.

- Genelgeye göre, uygulamaya dair usul ve esasları kamu kurumunun üst yöneticisi belirleyecek.

- Dönüşümlü olarak çalışan personel, fiilen göreve gelmediğinde idari izinli sayılacak.

- Esnek çalışan ve idari izinli sayılan personeller bu sürede görevlerini yerine getirmiş sayılacak.

- Uzaktan çalışan ile görev yerinde çalışan arasında hizmet sorumluluğu eşit olacak.

- Uzaktan çalışan, dönüşümlü çalışan ve idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.

- İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev yerlerinden ayrılamayacak.

- Hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacak.

Kaynak: DHA