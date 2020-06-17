Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı.

İKİ KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

"Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

MAHKEME 12 YIL 6 AY VE 18 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERMİŞTİ

Davanın 4 Aralık 2019'da görülen duruşmada, sanıklardan Çağatay Aksu'ya müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a ise ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Kararı değerlendiren Şule Çet'in avukatı Umur Yıldırım "İndirim uygulanmamalıydı. Kararı istinafa taşıyacağız" demişti.